Projeto Agro 4.0 estará em consulta pública até 8 de julho

São Paulo, 29 – A sociedade civil pode opinar, por meio de consulta pública, até o dia 8 de julho, sobre o projeto Agro 4.0, cujo foco é a realização de projetos pilotos de adoção e difusão de tecnologias digitais na cadeia produtiva do agronegócio, com o intuito de aumentar a produtividade no setor.

Conforme comunicado da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a consulta pública vai coletar informações e sugestões de critérios para seleção dos projetos pilotos, dar transparência ao processo de construção do Agro 4.0 e levantar contribuições que irão subsidiar a formulação do edital.

As sugestões deverão ser encaminhadas por meio de um formulário. A identificação pessoal é opcional e os dados não serão divulgados individualmente. Mais informações podem ser obtidas em: agro4.0@abdi.com.br.

Poderão submeter projetos produtores rurais e agroindústrias, juntamente com uma entidade parceira como associações, cooperativas, universidades, parques tecnológicos, entre outros. A iniciativa é da ABDI e dos Ministérios da Economia (ME), da Agricultura, e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

