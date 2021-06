Projeções em prédio de SP mostram histórias de mulheres empreendedoras

Uma ação criada pela SulAmérica projetou em um prédio da região da Faria Lima, em São Paulo, imagens, histórias e currículos de mulheres empreendedoras que tiveram de se reinventar na pandemia.

Esses foram os casos de Juliana Rochembach e Tutti Fukuda, mulheres mães que encontraram novas formas de trazer o sustento para a família em meio à crise gerada pela pandemia e seguiram em frente por meio de seus pequenos negócios. Como forma de homenagear suas lutas, elas e outras mulheres tiveram suas histórias estampada na projeção que aconteceu nesta sexta, às 22h, na rua Peruíbe, esquina entre Faria Lima e Amauri, e seguiu pela madrugada do sábado, dia 5.

O icônico endereço financeiro da cidade não foi escolhido à toa. Quem avistou a projeção, pôde conhecer ainda os currículos e perfis dessas mulheres, que ficaram disponíveis por meio do QR Code na apresentação.

As projeções tiveram como objetivo dar continuidade, como uma verdadeira corrente do bem, ao incentivo a mulheres e mães brasileiras, e encerra a campanha #VamosApoiarAsMães, conduzida pela SulAmérica e que, ao longo de todo mês de maio, cumpriu o objetivo de levar saúde integral para as participantes por meio de iniciativas gratuitas de recolocação profissional, sessões com psicólogos e nutricionistas, em conjunto com Psicologia Viva, Catho e a EduK. A iniciativa da SulAmérica foi criada em parceria com a agência dentsumcgarrybowen.

