Projeções de curto prazo para economia são estáveis ou de menor crescimento, diz Livro Bege

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 16:34 Para compartilhar:

A maioria dos 12 distritos com praças do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reportou à autoridade pouca ou nenhuma mudança na atividade econômica entre o fim de agosto e o início de outubro, segundo consta no Livro Bege. O documento, divulgado nesta quarta-feira, 18, agrega as impressões de agentes ouvidos pelo Fed sobre a economia.

“As perspectivas para a economia foram, no geral, descritas como estáveis ou com um crescimento ligeiramente mais fraco”, informa o BC norte-americano na publicação.

Contatos de bancos notaram recuos pequenos a modestos na demanda por empréstimos. O crédito ao consumidor foi observado como estável ou saudável, com taxas de delinquência ainda historicamente baixas, mas crescendo levemente.

Os números de gastos com consumo foram mistos, principalmente entre varejistas e vendedores de automóveis, por causa das diferenças nos preços e nas ofertas de produtos, de acordo com o documento. As condições do setor imobiliário mudaram pouco, e o estoque de residências à venda permaneceu baixo.

A atividade industrial também foi mista, mas contatos de vários distritos observaram melhora nas projeções para o setor. As expectativas de empresas também foram mistas, aponta o Livro Bege.

O turismo continuou melhorando, apesar de alguns distritos terem reportado leve desaceleração em viagens de consumidor. Poucos distritos informaram uma alta nas viagens a trabalho, diz também o relatório.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias