Projeção para saldo total de crédito em 2024 passa de +8,8% para +9,4%, aponta RTI

O Banco Central (BC) promoveu ajustes em suas projeções para o mercado de crédito em 2024. A instituição alterou, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), sua projeção para o saldo total de crédito de alta de 8,8% para elevação de 9,4%.

Dentro do crédito total, a projeção do saldo de operações com pessoas físicas passou de alta de 9,4% para elevação de 10,2%. No caso das empresas, a expectativa foi de alta de 7,7% para 8,0%.

Já a projeção para o saldo de crédito livre – aquele que não utiliza recursos da poupança ou do BNDES – passou de alta de 8,1% para elevação de 8,9%. Dentro do crédito livre, a projeção para o crédito às pessoas físicas foi de alta de 9,0% para alta de 10,0%. No caso das pessoas jurídicas, variou de 7,0% para 7,5%.

A projeção do BC para o saldo de crédito direcionado, que utiliza recursos da poupança e do BNDES, passou de alta de 9,7% para 10,0%. Dentro do crédito direcionado, a projeção do saldo para as pessoas físicas foi de alta de 10,0% para avanço de 10,5%. No caso das pessoas jurídicas, a projeção seguiu em 9,0%. As projeções anteriores constavam no relatório de dezembro.

IDP

O Banco Central também atualizou, por meio do RTI, suas projeções para o balanço de pagamentos em 2024. A projeção para o resultado das transações correntes do País passou de déficit de US$ 35 bilhões para US$ 48 bilhões. Já a projeção para o Investimento Direto no País (IDP) neste ano continuou em US$ 70 bilhões.

Em relação ao saldo líquido de investimento de estrangeiros em carteira – incluindo ações e títulos de renda fixa -, a projeção também foi mantida em saldo positivo em US$ 10 bilhões. As projeções anteriores constavam no RTI de dezembro.

