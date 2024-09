Projeção para PIB do agro melhorou em relação à última estimativa, diz Fazenda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2024 - 17:35 Para compartilhar:

Brasília, 13 – O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta sexta-feira, 13, que “obviamente” se espera algum impacto das queimadas que ocorrem no Brasil para a produção de alimentos e, portanto, nos preços. Ele argumentou, porém, que, normalizado o regime hídrico, com chuvas a partir de outubro e novembro, a situação atual não deve gerar grandes efeitos sobre as próximas safras.

Mello ressaltou inclusive que a perspectiva para o PIB da agropecuária melhorou no boletim macrofiscal divulgado hoje pela SPE, em relação a última projeção de julho.

Para o segmento, a variação esperada para o PIB passou de -2,5% para -1,9%, refletindo revisões para cima nas expectativas para a colheita de milho, algodão e cana-de-açúcar e para o abate no ano, apontou o relatório.