Projeção para IPCA de agosto segue em 0,25% no boletim Focus do BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 11:27 Compartilhe

Os economistas revisaram as expectativas para os resultados mensais do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira, 28. A mediana das projeções para o índice de agosto se manteve em 0,25%. Há um mês, a expectativa era de 0,30%.

Já para o IPCA de setembro, a estimativa subiu de 0,37% para 0,40%, contra a mediana de 0.28% um mês antes.

Para outubro, por sua vez, a previsão para o indicador continuou em 0,39%, de 0,39% há quatro semanas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias