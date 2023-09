Projeção para déficit em transações correntes de 2023 no RTI passa de US$ 45 bi para US$ 36 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 11:59 Compartilhe

O Banco Central atualizou nesta quinta-feira, 28, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), suas projeções para o balanço de pagamentos em 2023. A projeção para o resultado das transações correntes do País passou de déficit de US$ 45 bilhões para US$ 36 bilhões. Já a projeção para o Investimento Direto no País (IDP) neste ano ficou mais baixa, foi de US$ 75 bilhões para US$ 65 bilhões.

Em relação ao saldo líquido de investimento de estrangeiros em carteira – incluindo ações e títulos de renda fixa -, a projeção passou de zero para superávit de US$ 10 bilhões. As projeções anteriores constavam no RTI de junho.

2024

O BC também informou pela primeira vez seu cenário para 2024. No caso das transações correntes, a projeção deficitária é de US$ 37 bilhões.

Para o IDP, o BC prevê fluxo positivo de US$ 75 bilhões. Em relação aos investimentos estrangeiros em carteira, a estimativa é positiva em US$ 10 bilhões.

