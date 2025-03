Projeção no Focus do BC para déficit em C/c de 2025 passa de US$ 53,0 bi para US$ 55,38 bi

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 passou de US$ 53,0 bilhões para US$ 55,38 bilhões. Um mês antes, era de US$ 52,0 bilhões.

A projeção para o déficit de 2026 se manteve em US$ 50,0 bilhões pela sétima semana seguida.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado com folga pelos Investimentos Diretos no País (IDP).

A mediana para 2025 indica entrada líquida de US$ 70,0 bilhões, estável há 13 semanas. A projeção para 2026 caiu de US$ 73,25 bilhões para US$ 72,0 bilhões.

A mediana de superávit comercial em 2025 caiu de US$ 76,80 bilhões para US$ 76,70 bilhões.

Quatro semanas antes, era de R$ 76,0 bilhões. A projeção para 2026 passou de US$ 79,40 bilhões para US$ 79,20 bilhões. Um mês atrás, era de US$ 78,30 bilhões.