Projeção do Focus de alta do PIB de 2024 passa de 2,10% para 2,11%

Estadão Conteúdo 15/07/2024 - 8:51

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2024 subiu de 2,10% para 2,11%. Um mês atrás, estava em 2,08%. Considerando as 28 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 2,16% para 2,11%.

A estimativa intermediária para o PIB de 2025 ficou estável em 1,97%, após duas semanas em queda. Levando em conta apenas as 28 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 2% para 1,89%.

A projeção do Focus para o crescimento da economia em 2026 continuou em 2% pela 49ª semana seguida. Para 2027, a mediana também se manteve em 2%, pela 51ª leitura consecutiva.

O Ministério da Fazenda espera crescimento de 2,5% para o PIB brasileiro em 2024. O Banco Central aumentou a sua estimativa, de 1,9% para 2,3%, no mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI).