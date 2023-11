Projeção do BC tem resultados melhores de IDP no último trimestre do ano, afirma Rocha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 13:47 Para compartilhar:

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, disse que as projeções da autoridade monetária para o fluxo de Investimento Direto no País (IDP) levam em conta ingresso maior de recursos no último trimestre do ano.

Ele lembrou que o BC apenas revisará suas estimativas para o dado em dezembro e que, portanto, não iria comentar agora o possível resultado, que vem sendo menor do que o esperado nos últimos meses.

Atualmente, a perspectiva da instituição é de um saldo de US$ 65 bilhões para esta conta neste ano. Rocha comentou que, em setembro, houve redução da rubrica para US$ 60 bilhões no acumulado em 12 meses, mas que no último trimestre do ano passado foram injetados US$ 18 bilhões na economia doméstica. “Ou seja, dos US$ 60 bilhões, US$ 18 bilhões vieram em outubro, novembro e dezembro”, pontuou.

Mesmo que a tendência de redução do IDP continue, conforme o técnico, e mesmo retirando os US$ 18 bilhões do último trimestre de 2022, o resultado deve ter valores mais expressivos para chegar aos US$ 65 bilhões.

“O BC faz projeções trimestralmente, a próxima revisão vai ser em dezembro. Não temos atualização no meio do período, mas estão implícitos resultados melhores no último trimestre do que vimos nestes trimestres” mais recentes, comparou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias