Projeção de inflação tem oitava queda seguida

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/07/2023 - 13:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 10 LUG – O Boletim Focus do Banco Central projetou nesta segunda-feira (10) uma inflação de 4,95% para 2023, chegando à oitava semana seguida de queda na expectativa.

De acordo com o relatório, elaborado com base em análises de bancos e consultoras privadas, a estimativa de inflação caiu 0,03 ponto percentual em relação à segunda-feira passada.

Enquanto isso, a projeção de inflação para 2024 manteve-se em 3,92%, o mesmo índice da semana anterior.

A estimativa da taxa de juros para o final do ano é de 12%, influenciada pela possível queda da taxa Selic, atualmente em 13,75%, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, em agosto.

Por outro lado, o boletim do BC manteve a projeção de crescimento do PIB neste ano em 2,19%, mesmo número do relatório anterior. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias