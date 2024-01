Projeção de câmbio para 2024 segue em R$ 5,00, mesmo nível de 2025, aponta Focus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 9:10 Para compartilhar:

O cenário esperado para o câmbio brasileiro neste ano ficou estável no Relatório de Mercado Focus desta semana. A estimativa para o câmbio no fim de 2024 continuou em R$ 5,00, mesmo nível de um mês antes. Para 2025, a mediana passou de R$ 5,03 para R$ 5,00, de R$ 5,10 de quatro semanas antes. A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

