Projeção de alta do PIB de 2025 segue em 2,01% no relatório Focus do BC

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 se manteve em 2,01% pela segunda semana seguida. Um mês antes, era de 2,06%. Levando em conta apenas as 39 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 2,0% para 2,01%.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o PIB do quarto trimestre de 2024 na próxima sexta-feira. A mediana da pesquisa Projeções Broadcast indica alta de 0,4% no período, na comparação com o terceiro trimestre. No acumulado de 2024, a expectativa é de crescimento de 3,5%.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 permaneceu em 1,70%. Quatro semanas atrás, era de 1,72%. Considerando só as 30 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, caiu de 1,70% para 1,65%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 permaneceu em 2,0%. Um mês antes, era de 1,96%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável pela 51ª semana seguida, em 2,0%.

O Banco Central espera que a economia brasileira cresça 3,5% em 2024 e 2,10% este ano, conforme o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI).