++ Projeção aponta vitória de Trump no Michigan ++

Ansai Ansa 06/11/2024 - 16:01

WASHINGTON, 6 NOV (ANSA) – O republicano Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos, levou a melhor também no estado do Michigan, segundo projeção da NBC News divulgada hoje (6).

Com a vitória, o magnata conquistou mais 15 delegados, elevando o placar para 292 contra 224 para sua rival, a democrata Kamala Harris. Este ainda não é o resultado final, tendo em vista que falta concluir a apuração em Nevada, Arizona, Alasca e Maine.

Michigan era um dos campos de batalha mais disputados do país desde que ajudou Trump a obter uma vitória surpreendente em 2016. Neste ano, o republicano fez uma campanha agressiva no estado, com promessas de reavivar a indústria. (ANSA).