Projeção aponta vitória de sociais-democratas em Brandemburgo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

BERLIM, 22 SET (ANSA) – O Partido Social-Democrata (SPD) da Alemanha venceu as eleições estaduais em Brandemburgo, no leste do país, de acordo com projeções divulgadas pela imprensa local.

Segundo a TV ARD, a legenda do chanceler Olaf Scholz aparece com 31,2% dos votos, crescimento de cinco pontos percentuais em relação a 2019, e ficou à frente do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), com 29,9% (+6,4 pontos).

A estreante Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), de esquerda, surge em terceiro, com 12%, à frente dos tradicionais União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita, com 11,9% (-3,7), e Verdes, com 5% (-5,8%).

Se confirmado, o resultado significaria um suspiro de alívio para o governo Scholz, que já havia amargado derrotas nas eleições estaduais na Turíngia, onde a AfD foi a mais votada, e na Saxônia, em 1º de setembro.

Atualmente, Brandemburgo é governado por uma aliança entre SPD, CDU e Verdes. Se os sociais-democratas perdessem no estado pela primeira vez desde a Reunificação, Scholz sofreria um aumento da pressão para não se candidatar novamente a chanceler nas eleições federais de 2025.

“Foi um trabalho duro”, reconheceu o governador Dietmar Woidke, do SPD. (ANSA).