Proibido na Indonésia anúncio com cantoras de minissaia

Foi proibido na Indonésia um anúncio para a TV no qual as cantoras do grupo K-Pop Blackpint aparecem de minissaia.

A medida indignou os fãs do grupo no país.

Nesta terça, o órgão regulador na Indonésia pediu a 11 emissoras de televisão que bloqueassem esta publicidade “indecente”, depois que mais de 100.000 pessoas firmaram um abaixo-assinado pela retirada do anúncio.

Vários fãs do grupo se revoltaram nas redes sociais e defenderam seus ídolos, lançando uma petição contra o professor universitário que começou a iniciativa a favor da retirada do anúncio.

As quatro integrantes do grupo Blackpink promoviam a plataforma de comércio eletrônico Shopee em um anúncio, no qual apareciam cantando e dançando.

A agência reguladora da televisão na Indonésia (KPI) considerou que o anúncio era contrário às normas morais vigentes no mais populoso país muçulmano do mundo.

“É exagerado. Podemos ver mulheres vestidas desta forma em qualquer shopping na Indonésia”, lamentou Disna Harvens, uma jovem fã de Blackpink, em declarações à AFP.

Formado por três garotas sul-coreanas e por outra tailandesa, o grupo Blackpink foi criado em 2016 e rapidamente alcançou grande sucesso. Primeiro, na Coreia do Sul e, depois, no restante da Ásia, graças a seu estilo musical influenciado pelo hip hop e suas coreografias que inspiraram milhões de fãs.

Este grupo é praticamente uma exceção na indústria da música pop na Coreia do Sul (K-Pop) dominada por grupos masculinos.

