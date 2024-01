Proibida de desfilar no Carnaval, Gracyanne Barbosa lamenta: ‘Arrasada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 0:00 Para compartilhar:

Gracyanne Barbosa usou o Instagram nesta quinta-feira, 18, para avisar seguidores que não estará presente no Sambódromo do Anhembi no Carnaval 2024. A musa fitness seria rainha de bateria da Camisa Verde e Branco, de São Paulo, mas sofreu uma lesão no joelho e não conseguiu se recuperar a tempo.

“Forçada a me afastar! Tá aí um post que eu não gostaria de fazer e que me deixa triste”, escreveu, na legenda da publicação.

“Infelizmente, devido à lesão, não conseguirei desfilar esse ano! Fiquei arrasada quando me dei conta disso, intensifiquei a fisioterapia, fiz e faço tudo o que os médicos que me acompanham pedem, mas não vou conseguir estar 100% a tempo”, continuou Gracyanne, que ainda agradeceu à equipe da escola de samba pela hospitalidade e prometeu estar ligada no desfile.

Nos stories da rede social, a esposa de Belo ainda deu mais detalhes do incidente que a lesionou. Segundo ela, Bela, a cachorra do casal, teria a “empurrado” escada abaixo, ocasionando um rompimento de tendão.

“Fiquei fazendo fisioterapia, me cuidando, mas a gente decidiu por não operar. Eu estou fazendo o tratamento conservador e eu acreditei, realmente, que ia dar tempo […] Eu queria muito desfilar pelo Camisa Verde e Branco, mas eu realmente não consigo colocar salto”, revelou a musa. Apesar disso, ela disse ainda ter esperanças de que possa desfilar no Carnaval de 2025.

Veja:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias