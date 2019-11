Programas de estágio no Rio estão com mais de 2,1 mil vagas abertas

Rio – O estágio pode ser uma grande porta de entrada para o mercado de trabalho e para adquirir experiência profissional. Então que tal garantir uma vaga com remuneração que pode chegar até R$ 3 mil? Dez empresas estão com mais de 2,1 mil vagas no Rio. É o caso do Bradesco, que abriu inscrições com 240 vagas por todo o país e no estado. As remunerações variam de R$ 2,4 mil a R$3 mil. As inscrições vão até o dia 27 deste mês.

O programa do Bradesco é destinado para todos os estudantes, mas há preferência para alunos de Administração, Ciências (Atuariais, Contábeis ou Econômicas), Comunicação Social, entre outros, além de precisar estar a partir do 2º ano ou 3º semestre.

Há também o programa da Gerdau, com inscrições abertas até amanhã. São 140 vagas em unidades de nove estados, incluindo o Rio. Podem se candidatar estudantes com formação prevista para dezembro de 2021, em cursos como Geologia, Sistema de Informação, Ciências Contábeis, Psicologia, Recursos Humanos, entre outros.

O grupo L’Óreal oferece oportunidade de estágio internacional na sede da empresa na França. O cadastro vai até amanhã. O programa é destinado a estudantes de graduação a partir do 4º período e dura, no máximo, dois anos.

Para encerrar a semana, a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 380 vagas para o Programa Geração Futuro, para jovens entre 14 e 29 anos. As oportunidades são para universitários ou quem está no no ensino técnico em áreas como Pedagogia, Contabilidade, Gestão Comercial e Designer Gráfico. O mesmo período de inscrição vale para a Fundação Mudes, com 256 vagas.

Sem prazo de inscrição

Outras oportunidades não têm prazo de encerramento. É o caso do CIEE Rio, que oferece 1.070 postos de estágio no estado.Na MRV, são seis vagas Engenharia Civil, para capital e Duque de Caxias. A bolsa-auxílio é de R$ 1,2 mil. Para se inscrever, basta acessar www.vagas.com ou www.mrv.com.br.

Também há programa da Ipiranga, para universitários com previsão de formatura entre julho de 2020 e julho de 2021. Para se candidatar, acesse https://portal.ipiranga/wps/portal/ipiranga/inicio.

Até o dia domingo, a Otis está com sete vagas de estágio técnico no Rio e em Niterói. Inscrição pelo link https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/otis-out19/. O Grupo Águas do Brasil tem 41 vagas, com remuneração de R$1.250 até R$ 1.500. A duração é de até dois anos e carga horária de 6h diárias.