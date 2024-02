Programa Transformar começa em São Sebastião com qualificação profissional, diz Transpetro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/02/2024 - 17:54 Para compartilhar:

A Transpetro, braço de transportes da Petrobras, informou que vai começar a implantar o projeto ‘Transformar’, que prevê diversas iniciativas em prol de comunidades em estado de vulnerabilidade, vizinhas às instalações da companhia. Em parceria com o Senai-SP, o primeiro município a receber o programa será São Sebastião, em São Paulo, que sofreu com chuvas torrenciais há um ano.

Junto com a prefeitura da cidade, a Transpetro vai implantar ações de qualificação profissional em prol da comunidade afetada pelas chuvas do início de 2023. Por meio de cursos gratuitos de formação profissional, o programa pretende dar melhores condições de empregabilidade para a população atingida pela catástrofe. Ao todo serão ofertadas 400 vagas, distribuídas em 30 turmas, para os cargos de caldeireiro, soldador, construtor de alvenaria e pintor industrial.

Nos próximos meses, a Transpetro deve abrir mais turmas de qualificação profissional na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

A aula inaugural será realizada no dia 26 de fevereiro, no Terminal da Transpetro em São Sebastião, o mesmo local onde os cursos serão ministrados. O evento contará com a presença do presidente da companhia, Sérgio Bacci, do vice-prefeito de São Sebastião, Reinaldinho Moreira, e da gerente de educação do Senai-SP, Cássia Cruz.

As quatro primeiras turmas para os cursos de caldeireiro, montador e construtor de alvenaria contemplam 56 alunos. Todas as vagas do programa são elegíveis tanto para homens como para mulheres. A duração de cada curso é de dois meses e a conclusão de todas as turmas é prevista para maio de 2025.

“Cientes da responsabilidade da Transpetro, estamos somando esforços com o poder público e a sociedade civil para apoio aos moradores das comunidades atingidas pela calamidade de 2023”, afirmou, em nota, o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, ressaltando que o objetivo do programa é gerar novas oportunidades profissionais que melhorarem a condição de vida da população.

O programa ‘Transformar’ prevê que a Transpetro disponibilize espaço físico, estrutura adequada e equipamentos para as aulas teóricas e práticas. Os cursos serão ministrados pelo corpo docente do Senai-SP em uma das escolas móveis da instituição que ficará dentro do Terminal de São Sebastião. A prefeitura da cidade está encarregada de divulgar as vagas para a comunidade, selecionar os alunos com o perfil do programa e disponibilizar estruturas de apoio, como creches, disse a Transpetro.

