Programa Proteção de Fronteiras bate recorde de apreensões

O Programa de Proteção Integrada das Fronteiras, criado em 2016, aprendeu neste ano 34 toneladas de cocaína e 589 armas de fogo. Os dados são da Receita Federal e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), relativos a resultados obtidos até meados do 3º trimestre deste ano.

Apenas uma operação da Polícia Federal no Rio Paraná, iniciada em deste ano, com o aumento de fiscalização de lanchas próxima à ponte Ayrton Senna, que liga Guaíra (PR) a Mundo Novo (MS), suspendeu o contrabando de 150 mil cigarros por dia – volume que desde aquela data até o final poderia rendido R$ 4,5 bilhões a organizações criminosas, conforme a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

“Fui um baque que as organizações criminosas receberam em sua situação financeira”, diz Eduardo Bettine, coordenador-geral de Fronteira da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. “Nós sabemos que a capacidade financeira é um componente muito forte do crime. Nós temos que tirar a capacidade financeira, desmonetizar as organizações criminosas”, acrescenta.

Para o brigadeiro-do-ar Ary Soares Mesquita, secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do GSI, os resultados do Programa de Proteção Integrada das Fronteiras são “reflexo da ação do governo federal no combate ao crime”. Nove órgãos federais participam de 42 ações de combate contra crimes que ocorram nas fronteiras terrestres, nos portos e aeroportos de todo o país.

Além do governo federal, as ações mobilizam forças de segurança, governo e sociedades locais. “Vamos na ponta para conhecer a realidade conversar com os órgãos de segurança pública para saber quais são as principais demandas e também vermos com a sociedade o que podemos fazer para melhorar essa segurança”, diz Mesquita. Ele e Eduardo Bettine participam nesta ça-feira (5), às 22h, do programa Brasil em Pauta, da TV Brasil.

Política Nacional

O governo federal prepara para meados do próximo ano a Política Nacional de Fronteiras, integrando as atuais políticas de segurança pública, defesa, inteligência e desenvolvimento regional.

As fronteiras terrestres do Brasil totalizam uma linha de 16,8 mil quilômetros, que separa 11 estados de 10 países vizinhos. A chamada “fronteira marítima” tem 7,3 mil quilômetros de extensão na costa de 17 estados. O país tem 99 aeroportos (18 internacionais) e quase 2,5 mil aeródromos (áreas para pouso e decolagem). No litoral e nos rios há 235 portos.

Os principais crimes considerados fronteiriços são de contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, mineração ilegal e tráfico de recursos naturais.