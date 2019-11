Programa oferece bolsa em universidades dos Estados Unidos

A partir da próxima terça-feira, estudantes do Ensino Médio que buscam uma graduação nos Estados Unidos podem se inscrever no programa Oportunidades Acadêmicas, oferecido pelo EducationUSA, órgão oficial do governo americano. As vagas são voltadas para estudantes academicamente qualificados, mas sem condições financeiras para ingresso em universidades americanas. A candidatura deve ser feita pelo site www.educationusa.org.br, até o dia 13 de janeiro.

O primeiro passo é preencher formulário online em inglês. O processo de inscrição inclui ainda redações em inglês e envio de documentos acadêmicos (ex: histórico e boletins) e financeiros que atestem a realidade financeira da família. Para realizar uma boa candidatura, é importante ter domínio intermediário da língua inglesa e um ótimo mérito acadêmico. Atividades extracurriculares significativas aumentam as chances no programa. Ao ser admitido, o estudante terá a mentoria de um orientador EducationUSA, material de estudo para testes e isenção das seguintes taxas: envio de documentos de aplicação, tradução de documentos acadêmicos, provas SAT/ACT, Subject Test, TOEFL/IELTS, além de visto, transporte (passagem aérea) e acomodação para realização das provas.

Durante a candidatura para programas de graduação e pós-graduação (Graduate Programs), o objetivo é fazer com que os estudantes consigam admissões com bolsas de estudos integrais em universidades nos Estados Unidos. Desde a sua criação, em 2006, o programa já auxiliou mais de 300 alunos e é oferecido em duas modalidades: para alunos de ensino médio interessados em fazer a graduação nos EUA e para alunos que tenham interesse em fazer um mestrado ou doutorado nos EUA (pós-graduação).

“Nosso maior objetivo é que os alunos contemplados pelo programa consigam uma bolsa integral em uma das 360 universidades americanas que oferecem bolsa. Eles ainda passam por um processo de empoderamento ao longo de 2.500 horas de mentoria. Quem não for contemplado por uma bolsa, também tem a opção de seguir no programa de treinamento”, comenta Rita Moriconi, coordenadora regional do EducationUSA no Cone Sul.