Programa do Grande Prêmio da Áustria de F1

Programa do Grande Prêmio da Áustria, 9ª etapa do Mundial de Fórmula 1, que será realizado de sexta a domingo no circuito de Spielberg, na Áustria (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

06h30-07h30: treinos livres 1

10h00-11h00: treinos livres 2

– Sábado:

07h00-08h00: treinos libres 3

10h00-11h00: sessão de classificação

– Domingo:

10h00: largada do Grande Prêmio (71 voltas de 4,318 km)

– Classificação de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 156 pontos

2. Lewis Hamilton (GBR) 138

3. Sergio Pérez (MEX) 96

4. Lando Norris (GBR) 86

5. Valtteri Bottas (FIN) 74

6. Charles Leclerc (MON) 58

7. Carlos Sainz Jr (ESP) 50

8. Pierre Gasly (FRA) 37

9. Daniel Ricciardo (AUS) 34

10. Sebastian Vettel (ALE) 30

11. Fernando Alonso (ESP) 19

12. Lance Stroll (CAN) 14

13. Esteban Ocon (FRA) 12

14. Yuki Tsunoda (JAP) 9

15. Kimi Räikkönen (FIN) 1

16. Antonio Giovinazzi (ITA) 1

17. George Russell (GBR) 0

18. Mick Schumacher (ALE) 0

19. Nikita Mazepin (RUS) 0

20. Nicholas Latifi (CAN) 0

– Classificação do Mundial de Construtores:

1. Red Bull-Honda 252 pontos

2. Mercedes 212

3. McLaren-Mercedes 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri-Honda 46

6. Aston Martin-Mercedes 44

7. Alpine-Renault 31

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2

9. Williams 0

10. Haas-Ferrari 0

ole/smr/iga/dr/lca

Veja também