Programa de aquisição de alimentos: Conab recebe propostas que somam R$ 1,1 bi

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) recebeu até a sexta-feira, 30, 3.700 propostas sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS). As sugestões totalizam R$ 1,1 bilhão, segundo a estatal. “Essa demanda é uma demonstração de que a nossa agricultura familiar é muito potente e resistiu a tempos de esvaziamento das políticas para o campo agrícola de um modo geral”, disse em nota o diretor-presidente da Conab, Edegar Pretto. Segundo ele, o governo tem o compromisso de ampliar as políticas para garantir renda ao produtor e enfrentar a fome.

Conforme a Conab, os projetos apresentados reúnem 77 mil famílias agricultoras, indígenas, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, com previsão de entrega de 248 mil toneladas de alimentos oriundos da agricultura familiar a serem doados a pessoas em situação de insegurança alimentar. “Mais de 3.600 associações e cooperativas apresentaram projetos, distribuídos em 1.572 municípios, sendo 49% do Nordeste, 19% do Norte, 15% do Sudeste, 10% do Sul e 8% do Centro-Oeste. Esses projetos têm 70% de participação das mulheres. O PAA prevê que os projetos tenham a participação mínima de 50% de mulheres nas propostas das organizações de produção.”

Ainda de acordo com a estatal, nos projetos são ofertados mais de 350 tipos de alimentos diferentes, sendo 63% de hortigranjeiros, 18% de processados, 11% de carnes e pescados, 8% de grãos e 0,4% de sementes e mudas. Mais de 75% dos proponentes são associações, demonstrando a força e o apoio ao associativismo e ao cooperativismo.

