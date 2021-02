Programa da Vale e do MIT dará bolsa para profissional buscar soluções inovadoras

Um programa lançado pela Vale vai recrutar 30 profissionais para buscar soluções inovadoras e sustentáveis para a companhia e o setor de mineração. Batizado de MINE (Mining Innovation for a New Environment) 2.0, ele é uma parceria com MIT Professional Education e MIT Environmental Solutions Initiative – braços do Massachusetts Institute of Technology -, Senai Cimatec e a consultoria The Bakery.

Durante nove meses, de abril a dezembro, os participantes vão desenvolver soluções para resolver dez desafios reais da empresa nos temas de descarbonização, economia circular, e saúde e segurança. Os temas foram escolhidos por sua importância estratégica para a Vale, que tem a ambição de ser reconhecida como referência em segurança e líder na mineração de baixo carbono.

A Vale é responsável pela seleção dos desafios, a mentoria e acompanhamento técnico das soluções propostas, a abertura de suas operações para a colaboração de participantes externos e o financiamento das bolsas de estudo.

Os professores e pesquisadores do MIT desenharam e desenvolveram o conteúdo do programa. O Senai Cimatec apoiará e oferecerá tutoria aos participantes e a The Bakery será responsável por acelerar os desafios.

Essa é a segunda edição do MINE 2.0, realizado pela primeira vez em 2019. Os candidatos à bolsa de dedicação exclusiva deverão ter conhecimento técnico na área do desafio, inglês fluente e curso superior completo.

As soluções que se mostrarem viáveis podem vir a ser implantadas nas operações da Vale. As inscrições foram abertas na página vale.com/mine.

