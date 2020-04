Programa da TV Brasil mostra hoje a importância da meditação

A meditação na quarentena ajuda a enfrentar a ansiedade e o medo da pandemia da covid-19. Vários profissionais vêm oferecendo orientação para a prática online por meio das redes sociais e aplicativos. Esta tradição oriental que ganha cada vez mais adeptos no ocidente é o assunto do programa Caminhos da Reportagem que vai ao ar neste domingo (12), às 20h, na TV Brasil, da EBC.

Ao longo dos séculos, a meditação foi empregada em diversas religiões como budismo e hinduísmo. Mas, nas últimas décadas, a prática de meditar deixou os templos e ganhou novos espaços.

No Rio de Janeiro, crianças dos ensinos fundamental e médio da Escola Sá Pereira têm encontros semanais com a orientadora pedagógica Rita Oliveira. Para ela, a meditação “pode promover uma possibilidade maior no campo atencional, no campo da concentração e no campo das sensações”.

A estudante Maria Fernanda Lajes tem 14 anos e já sente os efeitos: “Eu era uma pessoa muito agitada, tinha vezes que eu perdia o controle e precisava me acalmar e a meditação me ajudou a ter o controle sobre mim mesma”, disse.

A meditação também tem sido usada como uma aliada dos tratamentos convencionais de saúde. Em 2017, a prática começou a fazer parte dos procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, no mesmo ano, o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, adotou a meditação em pacientes.

Olhar neurocientífico

Para o oncologista clínico Carlos José de Andrade, responsável pelo Núcleo de Cuidado Integral do Inca, “cada vez mais vem se reconhecendo a importância da prática da meditação, que durante muito tempo trilhou um caminho de tradições religiosas e hoje em dia o olhar é neurocientífico”.

Aliviar o estresse em um mundo cada vez mais competitivo, com pessoas demasiadamente atarefadas, é um dos motivos que levam cada vez mais pessoas a uma busca pela paz interior.

A produtora e jornalista Kátia Carvalho encontrou na meditação o equilíbrio para a rotina atribulada: “Hoje eu enfrento ainda essas mesmas correrias, esses mesmos trabalhos, mas eu faço isso tudo com paz, com tranquilidade”, observa.

O programa a ser exibido hoje foi gravado antes do surgimento dos primeiros casos da covid-19 e, portanto, vai mostrar pessoas praticando a meditação em espaços comuns.

O que muda com o isolamento social é que a técnica vem se espalhando pelas redes sociais na busca de alívio para os problemas emocionais provocados pela quarentena.