Programa da Rádio MEC Blim-blem-blom inicia nova temporada no Rio

O premiado programa da Rádio MEC de música clássica para crianças Blim-blem-blom abre nova temporada no próximo sábado (16), com edição ao vivo às 12h, transmitida direto do Teatro Dulcina, localizado na Rua Alcindo Guanabara, centro do Rio de Janeiro. A entrada é franca e o evento é livre para todas as idades.

Idealizado pelo humorista, compositor, produtor musical e pianista brasileiro Tim Rescala, o Blim-blem-blom objetiva aproximar a garotada da música clássica de maneira divertida e alegre. O nome do programa foi emprestado de uma suíte homônima composta por Rescala.

O programa de reestreia vai contar com a participação da musicista Betina Fonseca, de 10 anos de idade. Junto com Tim Rescala, Betina entrevista, apresenta e comenta as obras e os compositores interpretados pelos artistas convidados, de acordo com informação da Rádio MEC.

Nesse programa de abertura da nova temporada, a programação salienta a participação das crianças do Projeto Bem-me-quer Paquetá, da violinista Carla Rincón e do Coral Infantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob regência de Maria José Chevitarese. Integrantes de outras fases do programa também estarão presentes, com destaque para crianças, que constituem a marca registrada do programa.

O Blim-blem-blom tem uma hora de duração e é transmitido semanalmente aos sábados, a partir do meio-dia, na Rádio MEC FM 99,3 MHz e na Rádio MEC AM 800 Khz..