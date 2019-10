Programa Concilia Rio entra em vigor nesta quarta-feira

Rio – A Prefeitura do Rio retomou o Programa Concilia Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Geral do Município.

Com a publicação do Decreto nº 46564 que regulamenta o programa no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, a partir desta quarta-feira, os contribuintes com débitos de IPTU e TCL, ISS, ITBI, e de taxas como TLE, TAP e TUAP, não inscritos em dívida ativa, poderão renegociar suas dívidas com descontos.

O prazo para adesão ao programa vai até o dia 2 de janeiro de 2020. Os benefícios oferecidos pelo Concilia Rio incidem nos acréscimos moratórios e nas multas de ofício, valores acrescidos à dívida original.