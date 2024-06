Profissionais de saúde palestinos relatam 24 mortes em bombardeios israelenses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2024 - 11:27 Para compartilhar:

Profissionais de saúde da Faixa de Gaza anunciaram neste sábado que dois ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 24 pessoas em dois bairros da Cidade de Gaza, no norte do território palestino.

Ao menos 20 pessoas morreram no bombardeio contra uma residência no bairro Al Tuffah e quatro no ataque contra o campo de refugiados de Shati, informou à AFP o porta-voz da agência de Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal.

O médico Mahmud Aliwa, do hospital Al Ahli, confirmou que o estabelecimento recebeu 24 corpos após as operações aéreas.

O Exército de Israel anunciou bombardeios aéreos contra “dois pontos de infraestrutura militar do Hamas na área da Cidade de Gaza”.

Mahmud Basal informou que “aviões israelenses bombardearam um complexo residencial no campo de Shati”, onde a Defesa Civil recuperou “os corpos de quatro vítimas”.

“Nossas equipes também recuperaram 20 mártires e mais de 35 pessoas feridas (…) depois que os aviões da ocupação (israelense) atacaram uma casa da família Shabat em Al Tufah”, disse.

Ao menos 19 pessoas que trabalhavam em uma fábrica em Al Tufah estão desaparecidas, informou o médico.

