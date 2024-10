Profissionais de saúde eleitos batem recorde em 2024; PP encabeça lista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 6:00 Para compartilhar:

As eleições de 2024 trouxeram um aumento significativo no número de profissionais da saúde eleitos para cargos de vereador e prefeito. Um total de 1.098 desses profissionais conquistou vitórias no primeiro turno, representando 1,72% dos candidatos vitoriosos. O resultado marca um recorde nos últimos 24 anos e reflete um aumento de 32% em relação a 2020, quando 826 profissionais (1,3%) foram eleitos. O levantamento, realizado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, da FSB Holding, foi baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desde 2000, quando 151 profissionais da saúde foram eleitos, o crescimento é impressionante: 627%, ou cerca de sete vezes.

Os partidos que se destacaram na eleição de profissionais da saúde foram o PP, com 152 cadeiras, seguido pelo MDB, com 141, e pelo PSD, com 126.

Em contrapartida, 1.622 profissionais da educação foram eleitos neste ano, o que corresponde a 2,54% do total. Esse resultado representa uma queda de 1,4% em relação a 2020, quando 1.645 educadores (2,58%) foram eleitos, o maior número desde 2000. O crescimento de profissionais da educação eleitos desde 2000 foi de 250%.

O MDB lidera entre os partidos com mais profissionais de educação eleitos, somando 227, seguido pelo PSD, com 192, e pelo PP, com 162.

Candidaturas em Ascensão

As eleições de 2024 também registraram um recorde no número de candidaturas de profissionais da saúde, totalizando 6.836, um aumento de 754% em relação a 2000, quando eram apenas 800. Em comparação, o número total de candidaturas nas eleições municipais cresceu apenas 14%, passando de 399.330 para 454.689, evidenciando que o crescimento das candidaturas na saúde foi 50 vezes maior.

As candidaturas de profissionais da educação atingiram seu pico em 2020, com 18.160, correspondendo a 3,26% do total de candidatos. Entre 2000 e 2024, o número de educadores candidatos aumentou 229%, um crescimento 16 vezes superior ao ritmo geral das candidaturas.

A pesquisa da Nexus utilizou termos como enfermeiro, médico, dentista e psicólogo para identificar profissionais da saúde. Para a educação, foram considerados termos como professor, educador, pedagogo e gestor escolar.