Professores de enologia da Itália visitam cidade em SP

SÃO PAULO, 25 JUL (ANSA) – A cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, receberá nesta semana a visita de professores de enologia da Itália para promover uma troca de conhecimentos científicos e acadêmicos.

Os educadores representam a Escola de Enologia “Giovanni Batistta Cerleti” (GBC), da cidade de Conegliano, na região do Vêneto, norte da Itália. Esta é a primeira instituição enológica da Itália em funcionamento, desde 1897.

A comitiva conta com o enólogo Luigi Franco, professor de Viticultura e Enologia da escola de Conegliano, e Mauro Zardetto, também educador da instituição, técnico em vinhos e membro fundador da Associação VenetoBrasile de Conegliano.

Durante a visita, a delegação conhecerá vinícolas e o novo Centro de Enologia da ETEC Benedito Storani. Também está programada uma aula inaugural para os alunos da 1ª Turma do curso de Enologia e Viticultura da ETEC, no próximo dia 27 de julho, às 19h30 (horário local).

Segundo o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, “esse Centro de Enologia, que foi resultado de articulação da Prefeitura com o Centro Paula Souza, é uma conquista não só para Jundiaí, mas para todo o Estado de São Paulo, pois possibilita aos produtores de uva e de vinho paulistas um salto importante na qualidade dos produtos”.

“Essa estrutura, aliada ao potencial do nosso turismo rural, vai atrair mais visitantes a Jundiaí e reforçar a economia e a geração de empregos”, acrescentou.

A iniciativa é resultado das ações de estímulo ao agronegócio e ao turismo promovidas pela Prefeitura de Jundiaí. “O objetivo dessa parceria é promover a troca de conhecimentos científicos e acadêmicos entre membros do corpo docente e alunos de ambas as instituições, com foco nas ações realizadas na Viticultura e Enologia. E claro, que esse intercâmbio proporcione um salto de qualidade nos vinhos de Jundiaí”, concluiu o gestor de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Eduardo Alvarez. (ANSA).

