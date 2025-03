Professores das escolas estaduais de SP anunciam greve e cobram governo Tarcísio

Os professores da rede estadual de São Paulo uma greve a partir do dia 25 de abril. A paralisação foi decidida em assembleia do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 21, e anunciada no perfil da entidade nas redes sociais.

Os profissionais reivindicam ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) um reajuste salarial de 6,27% no piso da categoria, a climatização de todas as escolas estaduais, a reabertura de vagas fechadas e melhores condições de atuação. Não há um prazo estabelecido para a resposta às demandas.

Desde o início do governo, a relação da categoria com Tarcísio e o secretário estadual de Educação, Renato Feder, é atribulada. As entidades que representam os professores reportam a substituição de profissionais efetivos por contratados temporários e piora na gestão das unidades.

O governador, por sua vez, aposta na agenda privatização das escolas e foi alvo de duras críticas quando anunciou a digitalização do material didático para alunos do sexto ao nono anos da rede — decisão da qual recuou após a pressão.