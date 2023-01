Professores anunciam greve no Reino Unido e aumentam crise trabalhista

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/01/2023 - 15:20 Compartilhe





Por Sarah Young

LONDRES (Reuters) – Professores na Inglaterra e no País de Gales anunciaram nesta segunda-feira que entrarão em greve, juntando-se a enfermeiros, trabalhadores ferroviários e outros em mais uma dor de cabeça para o governo do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Sunak está sob crescente pressão para tentar resolver disputas salariais com centenas de milhares de trabalhadores após meses de greves.





Com a inflação em mais de 10%, trabalhadores de vários setores exigem salários mais altos.

O NEU, maior sindicato educacional do Reino Unido, com cerca de 500.000 membros, disse que o governo ofereceu a seus membros um aumento salarial de 5%, o que equivale a um corte salarial devido aos preços em alta. Os baixos salários dos professores levaram muitos a deixar a profissão, segundo o sindicato.

O governo tem afirmado que não pode arcar com grandes aumentos salariais e alertado que qualquer grande elevação nos salários exacerbaria o problema da inflação.

Na semana passada, uma votação de greve por um sindicato de professores diferente na Inglaterra ficou aquém do limite de comparecimento exigido. Um sindicato de diretores na Inglaterra e no País de Gales também anunciará nesta segunda-feira se prosseguirá com a greve.

Os professores na Inglaterra fizeram greve pela última vez em 2016, mas a maioria das escolas permaneceu aberta. Uma paralisação em larga escala por parte dos professores ocorreu em 2008.

Os professores na Escócia já fizeram greves que fecharam muitas escolas. Nesta segunda-feira, eles iniciaram uma paralisação contínua de 16 dias.





A decisão dos professores de greve seria “lamentável”, disse o ministro dos Transportes, Mark Harper, no domingo.

Embora existam expectativas de que uma nova oferta para os ferroviários possa acabar com as paralisações nesse setor, representantes da enfermagem alertaram que suas greves podem se intensificar.

Membros do Royal College of Nursing entrarão em greve na quarta e quinta-feira, e o sindicato alertou que sua próxima rodada de greves pode ser mais severa.

