Professora e socióloga Alba Zaluar morre aos 77 anos no RJ

Alba Zaluar, referência da sociologia e da antropologia urbana e da violência no Brasil, com dezenas de artigos, capítulos e livros sobre os temas publicados, morreu nesta quinta-feira (19) anos 77 anos vítima de um câncer. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) comunicou a morte da professora que atuou de 2012 a 2019 no Programa de Pós-graduação em Sociologia da universidade e atualmente era pesquisadora associada. Em nota, a UERJ informou que “manifestamos nossos profundos sentimentos a seus familiares”.

Alba graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1965 e obteve título de mestre em Antropologia Social pela mesma universidade em 1974. Conclui doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo em 1984 e atuou como professora na Universidade de Campinas (Unicamp) e, desde 1997, retornou à UERJ como docente. Em 2002, ela atuou na Universidade de Stanford como professora titular no Centro de Estudos Latinos da instituição.

O velório ocorrerá na sexta-feira (20) no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, seguido do sepultamento às 13h.