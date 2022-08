Professora de 60 anos é morta a facadas por ex-aluno que buscou vingança

Da Redação 25/08/2022 - 2:51 Compartilhe

A professora Cleide Aparecida dos Santos, de 60 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (24) por um ex-aluno que levou um bronca em sala de aula. O rapaz de 24 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso depois de dar diversas facadas na vítima. As informações são do G1 da TV Anhanguera.

Cleide, segundo a publicação, foi professora do jovem em 2021, e trabalhou no mesmo colégio até janeiro deste ano. Israel Rodrigues, major da Polícia Militar, detalhou o caso que aconteceu em Inhumas (GO).

“O rapaz disse que guardava uma raiva muito grande por parte da professora, pois era sempre chamado a atenção porque bagunçava em aula e vendia drogas nas imediações do colégio, além de ser levado para a coordenação do colégio”, declarou.

O rapaz foi encontrado por policiais após buscar ajuda em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas. Segundo a PM, ele se machucou no pé durante o crime. A professora notou a invasão de sua casa e chamou o filho, que foi ferido no braço com uma facadas. Depois, o autor do assassinato fugiu pulando o muro.