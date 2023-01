Professora da Unesp de Botucatu é detida após participar de atos terroristas em Brasília

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2023 - 13:59 Compartilhe

A professora Sandra de Moraes Gimenes Bosco atua no Instituto de Biociência da Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo. A docente foi detida na segunda-feira (9) quando estava em um ônibus retornando dos atos terroristas praticados por bolsonaristas, em Brasília (DF).





O portal botucatuonline informou que Sandra estava no veículo na companhia de outros 44 bolsonaristas radicais. O ônibus foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 35 da Rodovia BR-153.

A corporação afirmou que os passageiros confirmaram que estavam nos atos antidemocráticos. Na sequência, o veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto (SP).

A Polícia Federal informou que os passageiros prestaram depoimento e foram liberados na sequência.





O que disse a universidade?

A Unesp divulgou uma nota por meio do Facebook na qual afirmou que não compactua com a atitude de alguns servidores públicos.

Também afirmou que a universidade não deve tolerar esse tipo de postura e que as denúncias serão encaminhadas para as instâncias competentes. “Após o recebimento de denúncias via Ouvidoria da Unesp e parecer da Comissão de Ética da Universidade, abriu um processo administrativo”, finalizou a instituição.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias