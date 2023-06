Professora brasileira em Portugal é demitida após vídeo de alunos com opiniões negativas sobre o Brasil viralizar

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 12:33 Compartilhe

A professora brasileira Fernanda Nunes, que reside em Portugal, foi demitida da instituição em que trabalhava após um vídeo publicado no TikTok viralizar nas redes sociais. No vídeo, Fernanda aparecia conversando com seus alunos portugueses do ensino infantil e fazendo perguntas sobre o Brasil. No entanto, as respostas das crianças geraram polêmica.

Na gravação que viralizou, a professora questiona as crianças em sala de aula: “Quem é que sabe alguma coisa do Brasil?”. O post rendeu respostas polêmicas das crianças. Em suas declarações, um dos alunos associou o Brasil a “ladrões”, enquanto outro citou o nome do jogador Neymar. A resposta mais surpreendente veio de uma terceira criança, que afirmou que no Brasil há “pobres”. Essas declarações causaram risos e espanto na professora.

“Embora eu tenha preservado a imagem de todas, tenha preservado o nome da escola, não tenha mostrado nada além do meu rosto, muitas pessoas se ofenderam com meu vídeo (…) Eu amo dar aula, amo aquelas crianças e amo o quanto eles são criativos, as respostas que eles me dão para tantas coisas. E eles são muito curiosos em questão ao que vem de outro país, gostam de conversar sobre o que tem no Brasil. Um belo dia decidi gravar isso e tomou a proporção que tomou, que eu não esperava”, disse ela, na nova postagem.

Após a repercussão negativa do vídeo e as reclamações dos pais das crianças envolvidas, Fernanda Nunes gravou um novo vídeo pedindo desculpas. Ela se desculpou pelos sentimentos ofensivos que o vídeo possa ter causado, reiterando que sua intenção não era criar uma guerra política ou ofender alguém. Além disso, ela explicou que a escola decidiu não mais permitir sua presença, levando à sua demissão.

“Eu não consegui ir para a escola, não consegui ver eles, mas tudo bem. Eu vou respeitar a decisão da escola e dos pais. Eu só vim para pedir desculpas mesmo e avisar que vou tirar os vídeos do ar. A minha intenção não foi ofender ninguém nem criar uma guerra política. São crianças, que eu acho extremamente criativas. Vivi coisas maravilhosas na escola com as crianças e quis compartilhar isso. Tomou uma proporção gigantesca que eu não esperava. Juro que não queria ofender ninguém”, afirmou Fernanda, com lágrimas nos olhos.

Fernanda fez uma nova versão do vídeo original na quarta-feira, 14, no qual pediu aos alunos que mencionassem algo relacionado ao Brasil durante a chamada. Dessa vez, as respostas incluíram termos como “assassinos” e expressões que não são utilizadas no português de Portugal, além de um trecho de uma música de funk brasileira.

