Professor segura bebê de aluno que não encontrou babá antes da aula e viraliza

Um professor chamou a atenção na sala de aula no Morehouse College, em Atlanta, nos Estados Unidos. Nathan Alexander, que ensina de matemática, ajudou um aluno que não conseguiu uma babá antes da aula. As imagens foram parar nas redes sociais e viralizaram pela solidariedade do professor. As informações são do jornal Extra.

Nathan Alexander deu aula com a filha de um aluno em um “canguru” preso ao seu ombro, ajudando assim o pai da menina que estava sentando e participando da aula. A cena aconteceu em Atlanta na última sexta-feira (1º) e rapidamente ganhou as redes sociais quando outro aluno publicou as fotos.

“Sem problemas, eu fico com a criança para você fazer anotações”, teria dito o professor segundo o aluno Nick Vaughn postou no Facebook. Vaughn ainda elogia a atitude do professor e ressaltar o impacto da Morehouse College na comunidade local da cidade localizada no estado americano da Georgia.