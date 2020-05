Professor que participou de ato contra isolamento morre com suspeita de Covid-19

O professor Angelo Antônio Cavalcante Martins, da Universidade Federal de Alagoas, morreu com suspeita de coronavírus no último sábado (16). De acordo com a revista Época, no mês passado, ele havia participado de um ato a favor de uma intervenção militar e contra o isolamento social durante a pandemia.

A manifestação ocorreu no dia 19 de abril, em Maceió, para celebrar o Dia do Exército. Na ato, os manifestantes pediram a volta do AI-5, criticaram o isolamento social e manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Em nota, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas manifestou “condolências aos familiares e amigos pela difícil perda”. Segundo a entidade, o sepultamento foi realizado no domingo (17) de forma bastante reservada, devido à suspeita de contágio da Covid-19.