Professor Jotta, ‘muito flamenguista’, viraliza ao ensinar gramática com os fatos do futebol

Imagine usar as derrotas de seu time de futebol do coração, e dos rivais também, em seu trabalho para ensinar alunos e chamar a atenção no Brasil com isso. Esse é o cenário que Jotta Rocha vive atualmente. Ele trabalha se divertindo. E se vale dos perrengues esportivos para ensinar. Aos 34 anos, o professor de português, que admite ser “muito flamenguista”, viralizou nas redes sociais com vídeos curtos em que usa os acontecimentos esportivos para dar aulas. O mais famoso deles é um em que Jotta usa o vice-campeonato da Copa do Brasil do Flamengo como exemplo na construção das frases.

No vídeo em questão, o professor Jotta aparece explicando a diferença entre o uso de “nenhum” e “nem um”. Nos exemplos, ele explica que um é pronome definido e o outro é uma conjunção mais um numeral, indicando quantidade. Nas frases usadas para exemplificação, o professor de português se vale do fato de o Flamengo não ter ganhado “nem um” título na temporada 2023.

“O vídeo que mais viralizou foi esse do Flamengo. Rapidamente ganhou as redes e foi replicado em páginas de torcedores do Palmeiras principalmente, passando de 8 milhões de views. Uso o futebol e o esporte por ser um assunto que meus alunos, tanto no presencial quanto no online, têm mais facilidade por ser algo do dia a dia deles”, explicou o professor ao Estadão.

Quando começou com as aulas tendo o futebol como exemplo, não imaginava que elas teriam tanto sucesso. Diz que foi por acaso. Depois disso, suas redes dispararam. No Instagram @jottaconcursos, ele está perto de alcançar os 650 mil seguidores. Suas aulas estão lá. Em uma delas, o professor Jotta se dedica aos porquês. “Por que (por qual motivo) o Palmeiras não tem Mundial? Porque (pois, como resposta) a Fifa não reconheceu a Copa Rio como Mundial.”

CLUBISMO NAS AULAS?

Como professor, Jotta tenta fazer com que o ensino fique mais fácil para ser assimilado pelos alunos, de forma mais leve e divertida. Usar o assunto do momento no esporte foi o caminho definido e tem sido bem aceito por todos até o momento. O problema é que a classe nunca sabe qual time vai servir de exemplo.

“A aceitação foi bem boa. No vídeo do Flamengo teve alguns comentários reclamando por ser uma crítica ao time, mas meus alunos do presencial deixaram claro que eu era torcedor do Fla e só estava ensinando com coisas do meu próprio time. No quesito aula e ensino, os alunos estão curtindo e me faz querer continuar usando isso nas aulas”, explicou.

O professor Jotta é de Mossoró, um município brasileiro no interior do Estado do Rio Grande do Norte, distante de Natal cerca de 281 quilômetros. Suas aulas são para alunos de até 17 anos, tanto presencial quanto online. Ele faz pacotes de reforços para quem quiser comprar. Dá as aulas pelas internet, em chats com os alunos. Essas aulas são vendidas aos estudantes e realizadas nas horas livres. Ele diz disse ao Estadão que consegue viver bem com as aulas que dá. E que tem muito prazer em ensinar.

