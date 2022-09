Professor é intimidada e demitida por ser ‘sexy demais’ nos EUA

Da Redação 04/09/2022 - 16:51 Compartilhe

Patrice Brown, de 33 anos, é professora de uma escola primária em Atlanta, nos Estados Unidos. Em entrevista recente ao jornal ‘The New York Post’, ela afirmou que foi intimidada e demitida pela diretora por ser ‘sexy demais’ para estar em uma sala de aula. “A diretora teve problemas com meus vestidos colados e legging justas”, disse Patrice.







A profissional insistiu que as roupas estavam dentro das diretrizes para professores da cidade. Apesar disso, seis anos depois, a diretora preferiu demiti-la, alegando que ela supostamente “parecia sexy demais para a sala de aula”.

“Eu sempre ia trabalhar e tirava fotos de mim mesma na sala de aula, mostrando o quanto eu amo minha profissão e me mostrando linda enquanto ensinava as crianças”, disse Patrice ao New York Post.

“Os professores são frequentemente intimidados [por sua aparência] pela administração, pais, outros professores e, nas séries mais altas, pelos alunos. O que os professores estão vestindo não deve ser o foco. O foco deve estar nas crianças”, completou.

Apesar da demissão e de ter ficado chateada com o episódio, a professora diz não ter se abalado. Ela conseguiu um novo emprego, em uma outra escola, e já está novamente ensinando crianças do ensino primário.