Professor do Texas sugere que alunos sejam deportados: ‘Muitos nem falam inglês’

Um professor da cidade do Texas, nos Estados Unidos, virou alvo de investigação após comentar em uma publicação da Agência de Imigração e Fronteiras (ICE) acusando alguns de seus alunos de “nem falarem em inglês”. O homem convidou os agentes de imigração a fazerem uma visita na escola NorthSide, em Forth Worth, local onde trabalha.

O sujeito não teve a identidade divulgada, mas já foi retirado do cargo de professor substituto. O comentário foi feito na rede social X, antigo Twitter, na última sexta-feira, 24 – o investigado, porém, privou o acesso do público a sua conta. Em um post do ICE que atualizava as detenções relativas à imigração ilegal, o professor teria sugerido que crianças da sua escola poderiam fazer parte desse grupo.

“Tenho muitos alunos que nem falam inglês e estão na 10ª ou 11ª série. Eles têm que se comunicar comigo pelo tradutor do iPhone. O Departamento de Educação dos EUA deveria reformular totalmente nosso sistema escolar, no Texas também”, escreveu ele.

O Distrito Escolar de Fort Worth logo anunciou a abertura de uma investigação e o afastamento do profissional. Além disso, a coligação trabalhou para tranquilizar pais e alunos ao postar um comunicado – tanto em inglês quanto em espanhol – alegando estar comprometida “em manter um ambiente positivo e de apoio para todos os alunos”.

“Distritos escolares” são jurisdições em que um grupo de diferentes escolas têm uma governança em comum. Segundo a rede CBS News Texas, 93% dos alunos do distrito de Forth Worth se identificam como hispânicos ou latinos.

Ainda no dia 26 de janeiro, um protesto na região foi organizado em retaliação ao caso. Uma professora, identificada como Jeanette Martinez, disse à FOX News local que os alunos estavam com medo de comparecer às aulas.

“Na sexta-feira, três pais disseram que não mandariam mais os filhos para a escola porque estavam com medo. Eles estão apenas tentando obter educação. As crianças não devem ter medo”, lamentou ela.

Trump e a imigração

Nos primeiros dias de governo, Donald Trump encerrou uma política existente desde 2011 nos EUA, que impedia a detenção de imigrantes indocumentados em locais considerados “sensíveis” – como escolas, hospitais e igrejas.

Em razão disso, diversas famílias de imigrantes passaram a conviver com o medo da deportação. Essa nova medida de Trump permitiria, por exemplo, que alunos fossem detidos no ambiente escolar.

A postura do republicano em relação aos estrangeiros foi tópico chave durante toda a campanha presidencial. Desde o princípio, Trump alegou que faria o maior projeto de deportação em massa já visto na história do país.

A palavra do novo presidente parece estar sendo cumprida, com 4.521 imigrantes presos pelo ICE desde a posse. Os informes com esses dados – divulgados pela própria agência de imigração – não deixam claro, porém, se todos os estrangeiros presos estão em situação ilegal.