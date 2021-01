Professor de academia é preso em flagrante após abusar de aluna em Noronha

Um professor de uma academia de ginástica em Fernando de Noronha (PE) foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (13) após uma aluna de 17 anos denunciar que foi vítima de abuso sexual durante um treino. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente foi à delegacia da ilha para registrar a queixa. “A moça estava muito nervosa e afirmou que estava malhando quando sofreu abuso sexual. Ela contou que o professor fez carícias nas partes íntimas durante o treino”, disse o delegado Igor Nogueira.

O professor, que não teve o nome e nem a idade informados pela polícia, negou as acusações. A polícia ouviu testemunhas e colheu provas técnicas.

“Nós obtivemos mensagens de celular que indicam que o crime realmente aconteceu. Nós autuamos o professor em flagrante pelo crime de importunação sexual”, disse o delegado.

O crime de importunação sexual tem pena de um a cinco anos de reclusão. Agora, cabe ao juiz indicar se o homem será liberado ou transferido para uma prisão no Recife. A Polícia Civil continuará as investigações em busca de outras possíveis vítimas do professor.

