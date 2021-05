Professor de 29 anos morre de coronavírus em SP

Natural de Capão Bonito, município do interior do estado de São Paulo, o professor Eduardo Costa Neto não resistiu e morreu por complicações da Covid-19 em um hospital na capital aos 29 anos. Dudu, como era chamado por amigos, era presidente do Conselho de Cultura, além de atuar como professor oficineiro no Projeto Crear. As informações são do G1.

Aline Marchesi da Silva, 29, amiga de Eduardo, conta que o professor tinha medo e se preocupava com os amigos desde o começo da pandemia. Ele propôs que os amigos criassem uma rede de apoio para que uns pudessem contar com os outros. “Ele disse que estava se cuidando e pediu pra gente se cuidar também”, lembrou a amiga.

Karina Kacuta, 44, professora de Eduardo na infância e amiga e parceira de estudos na vida adulta, lamenta a perda precoce. “Ele me surpreendia, falava coisas que me tocavam profundamente. Aprendi muito com ele, a ser um ser humano, uma professora melhor. Ele me fazia refletir. Uma pena mesmo que tudo isso tenha acabado assim. Como eu disse, uma dor muito grande”.

Segundo a prefeitura, Eduardo foi internado na Santa Casa em 19 abril. Seis dias depois, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo (SP). Mas, em 9 de maio, sofreu uma paralisia nos rins no domingo e não resistiu às complicações. O professor foi enterrado na tarde de 10 de maio.

Veja também