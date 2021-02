Professor dá aula online por duas horas sem perceber microfone desligado

O professor Dong Wang, do Departamento de Matemática da Universidade Nacional de Cingapura (NUS, na sigla em inglês), entrou em desespero ao descobrir que passou quase duas horas dando aula virtual com o microfone desligado. Os alunos tentaram alertar o docente sobre o problema, mas ele não percebeu.

Segundo o portal de notícias cingapuriano “The Independent”, no início da aula os alunos afirmaram que a transmissão estava normal, no entanto, minutos depois a tela do professor congelou e não foi possível escutá-lo mais.

Conforme os estudantes, o microfone do professor só voltou a funcionar na hora em que ele passou a fazer perguntas para a turma. Os universitários então avisaram sobre o problema. “Olá, professor, na verdade você ficou sem som o tempo todo. Por isso, não conseguimos ouvir nada de você desde as 18h08”, respondeu um aluno.

Ao perceber que passou as últimas duas horas sem ser escutado, Wang ficou desesperado, mas depois aceitou a realidade e informou aos alunos que repetiria a lição em outra ocasião.

De acordo com o jornal “The Independent”, alguns alunos chegaram inclusive a ligar para o celular do professor, na tentativa de fazê-lo perceber o problema. “No entanto, ele não respondeu e continuou com a lição”, disse Azusa Chan.

Segundo ele, muitos alunos acabaram desistindo da aula e apenas 20 deles permaneceram esperando “pacientemente” que a situação se resolvesse.

