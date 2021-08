Produtos e fundos de bitcoin têm 5ª semana consecutiva de saída de recursos, mostra CoinShares

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NOVA YORK (Reuters) – Produtos e fundos de investimento de bitcoin registraram saídas de recursos pela quinta semana consecutiva, enquanto investidores permaneceram cautelosos com aumento da fiscalização de autoridades sobre ativos digitais, mostraram dados da administradora CoinShares nesta segunda-feira.

Os fluxos de saída da criptomoeda mais popular do mundo totalizaram 33 milhões de dólares na semana encerrada em 6 de agosto, em comparação com 19,7 milhões de dólares na semana anterior. No acumulado do ano, porém, os fluxos de recursos para bitcoin permaneceram robustos em 4,2 bilhões de dólares.

As saídas totais de outras criptomoedas somaram quase 26 milhões de dólares, embora a CoinShares tenha notado que a magnitude das saídas foi muito menor do que em maio e junho.

“Há todo esse foco em criptomoeda porque, com todos os novos produtos financeiros e soluções inovadoras, os governos, que estão aqui para proteger os investidores, vão se perguntar se isso é uma boa ideia e então, eles vão olhar mais para isso”, disse Matthijs de Vries, diretor de tecnologia do provedor de infraestrutura AllianceBlock.

O bitcoin atingiu nesta segunda-feira uma máxima em 11 semanas, acima de 46.000 dólares.

Os dados da CoinShares também mostraram que o ether, o token usado na blockchain Ethereum, apurou saídas de 2,8 milhões de dólares, de um fluxo negativo de quase 9 milhões de dólares na semana anterior.

