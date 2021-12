Produtores receberam R$ 3,6 bi em indenizações entre janeiro e outubro

São Paulo, 14 – As 15 companhias seguradoras habilitadas no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), do Ministério da Agricultura, pagaram R$ 3,6 bilhões em indenizações aos agricultores entre janeiro e outubro de 2021, aumento de 75,6% sobre os R$ 2,097 bilhões pagos no mesmo período de 2020. O ano passado fechou com total de R$ 2,5 bilhões em pagamentos de sinistros, informou o Ministério da Agricultura com base em dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que divulgou a Síntese Mensal dos principais dados relativos ao desempenho do setor de seguros até outubro de 2021.

Em nota, o diretor do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola, Pedro Loyola, afirma que muitas informações da Susep são contábeis e ainda não há um detalhamento por cultura, evento e região dos sinistros ocorridos no ano. Esses dados são compilados, criticados e revisados em relatório anual que será publicado no próximo ano.

Loyola explica que o milho de segunda safra foi o ponto fora da curva em 2021, pois os produtores do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo tiveram sinistros com estiagem agravadas com geadas.

Além da estiagem e geadas no milho de segunda safra, contribuíram para um aumento da sinistralidade nas lavouras brasileiras em 2021 as geadas ocorridas no café, principalmente em Minas Gerais e São Paulo.

O PSR começou o ano, após cortes no orçamento, com o valor de R$ 924 milhões para aplicação em 2021. Segundo a Agricultura, o valor permite proteger uma área de 9,7 milhões de hectares, número inferior aos 13,7 milhões amparados no ano anterior, mesmo com orçamento maior que o liberado em 2020, de R$ 881 milhões.

