Produtores já podem acessar linhas de crédito do Funcafé para 2023/24, informa CNC

São Paulo, 14 – Os produtores de café do Brasil já podem acessar recursos em alguns agentes financeiros que operam as linhas de crédito do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Medida nesse sentido foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira. 14, informa o Conselho Nacional do Café (CNC), destacando que são 21 extratos de contratos, dos 44 agentes financeiros habilitados.

Conforme o CNC, por mais um ano consecutivo, o Funcafé oferecerá um montante recorde de recursos aos cafeicultores. Serão ofertados R$ 6,375 bilhões no exercício de 2023/2024.

Desse total, R$ 3,404 bilhões já estão à disposição dos agentes financeiros para oferta aos cafeicultores.

As linhas atendidas e os valores ficaram assim definidos: Crédito de comercialização – R$ 2.354.992.500,00; Crédito de custeio – R$ 1.620.190.000,00; Financiamento para Aquisição de Café (FAC) – R$ 1.486.536.500,00; Crédito para capital de giro para indústrias de café solúvel e de torrefação de café e para cooperativa de produção – R$ 883.750.000,00; e Crédito para recuperação de cafezais danificados – R$ 30.000.000,00 (O limite para financiamento na linha de recuperação de cafezais foi reajustado de R$ 400 mil para R$ 750 mil por mutuário, a depender do manejo a ser conduzido na lavoura).

