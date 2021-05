Produtores indianos devem colher recorde de safra de trigo e milho este ano

Por Mayank Bhardwaj

NOVA DELHI (Reuters) – A Índia deve produzir um recorde de 108,75 milhões de toneladas de trigo neste ano, afirmou o governo do país em sua terceira previsão para a safra, abaixo da estimativa prevista anteriormente de 109,24 milhões de toneladas.

A produção de arroz no maior exportador do mundo e segundo maior produtor está estimada em um recorde de 121,46 milhões de toneladas comparado com a previsão de 120,32 milhões de toneladas divulgada em fevereiro.

O governo prevê que a produção total de grãos deste ano deve ser de um recorde de 305,44 milhões de toneladas, acima da estimativa anterior de 297,5 milhões de toneladas.

Os esforços dos produtores, cientistas e do governo da Índia valeram a pena, segundo o Ministro da Agricultura, Narendra Singh Tomar.

A produção de canola é estimada em 9,99 milhões de toneladas este ano, abaixo da previsão anterior de 10,43 milhões de toneladas, segundo o ministério. Na mesma linha, a produção da soja deve ser de 13,41 milhões de toneladas, abaixo da estimada em fevereiro, de 13,71 milhões.

A produção de cana-de-açúcar é estimada em cerca de 392,80 milhões de toneladas ante 397,66 milhões de toneladas previsto em fevereiro, afirmou o ministério.

O ministério afirmou que os produtores devem colher um recorde de 30,24 milhões de toneladas de milho ante 30,16 milhões de toneladas anteriormente projetados.

(Reportagem de Mayank Bhardwaj)

Veja também