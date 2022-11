Produtores dos EUA vão semear mais milho e trigo, menos soja em 2023/24, diz USDA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/11/2022 - 19:41 Compartilhe

CHICAGO (Reuters) – Agricultores dos Estados Unidos devem expandir as plantações de milho e trigo e reduzir as lavouras de soja para o próximo ano comercial, disse o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

O USDA prevê que os agricultores semearão 92,0 milhões de acres de milho na safra 2023/24, acima dos 88,6 milhões em 2022/23.

O departamento projetou a produção de milho para 2023/24 em 15,265 bilhões de bushels, com base em um rendimento médio de 181,5 bushels por acre (bpa).

Isso se compara à produção de 13,895 bilhões de bushels que os agricultores estão colhendo atualmente para 2022/23, com um rendimento médio de 171,9 bpa.

Para a soja, a área plantada está projetada para cair para 87,0 milhões de acres, de 87,5 milhões. Mas o governo projetou uma safra de 4,480 bilhões de bushels com rendimento médio de 52,0 bpa, acima da safra 2022/23 que está em andamento, estimada em 4,313 bilhões de bushels e com rendimento médio de 49,8 bpa.

Os Estados Unidos são o segundo fornecedor global de soja depois do Brasil.

O USDA projetou as plantações de trigo dos EUA para 2023/24 em 47,5 milhões de acres, acima dos 45,7 milhões de acres em 2022/23.

Aproximadamente 70% dos acres de trigo dos EUA são semeados com trigo de inverno a cada outono, com o restante plantado na primavera seguinte.

As projeções preliminares do USDA, com base nas condições de outubro e geralmente usadas para o orçamento, ocorrem em um momento de escassez mundial de grãos devido à seca nas principais áreas de produção e à guerra na Ucrânia, que interrompeu os embarques do Mar Negro.

(Por Julie Ingwersen)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias