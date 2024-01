Produtores de soja do MS e do MT devem cadastrar propriedades com a lavoura

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 29 – Produtores de soja de Mato Grosso do Sul têm até esta quarta-feira, dia 31, para fazer o cadastro das propriedades que cultivaram a oleaginosa na safra 2023/24, conforme informações da Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) do Estado.

O cadastro, obrigatório, é feito exclusivamente online, por meio do link https://www.servicos.iagro.ms.gov.br/plantio, sem custo para o produtor. O cadastro é essencial para “fortalecer a segurança fitossanitária e salvaguardar a sanidade das plantações, especialmente no controle da ferrugem asiática da soja”, diz a Iagro, em nota.

Já em Mato Grosso, produtores devem cadastrar suas propriedades produtoras até o dia 15 de fevereiro, conforme nota do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea). O sojicultor que não fizer o cadastro corre o risco de ser multado, diz o órgão, em nota. Igualmente, o cadastro é feito online, no link https://sistemas.indea.mt.gov.br/SISDEV/Logout.action

Até quinta-feira passada, dia 25, um total de 4.001 produtores rurais já haviam feito o cadastramento de 6.553 Unidades de Produção (UPs), que ocupam, juntas, uma área de 6 milhões de hectares destinados ao plantio da oleaginosa em Mato Grosso.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias